60 puanla Süper Lig'de bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Galatasaray, küme düşme korkusu yaşayan 32 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor...

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Ümit Öztürk

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Kupayı arkamızda bırakıp lige dönmeliyiz. Büyük takımlar üst üste yenilgiler almaz... Aytemiz Alanya’yı deplasmanda yenerek hem şampiyonluğu ne kadar istediğinizi gösterin hem de taraftarlara kendinizi affettirin FATİH TERİM

MAICON CEZALI, TOLGA CİĞERCİ ALANYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SARI ALARM



Alanya deplasmanının ardından gelecek hafta TT Stadı’nda ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray’ı kart sınırındaki oyuncular korkutuyor. Başta Serdar Aziz olmak üzere Sofiane Feghouli ile Sinan Gümüş, bu maçta sarı kart sınırında bulunuyor. Terim, bu nedenle öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.

DEPLASMAN FOBİSİ ASLAN'I KORKUTUYOR

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray, Alanya’yla deplasmanda çok kritik bir karşılaşmada... Kalan 5 haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ı deplasman karnesi korkutuyor.

Sezon başından bu yana evinde Fenerbahçe derbisi hariç tüm maçlarını kazanan Aslan, deplasmanda ise 7 yenilgi alarak taraftarını üzdü. Göreve geldiği günden itibaren takımının deplasman fobisini ortadan kaldırmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim de Alanya maçına oyuncularını yüksek motivasyonla hazırlamaya çalışıyor.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU