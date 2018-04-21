60 puanla Süper Lig'de bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Galatasaray, küme düşme korkusu yaşayan 32 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor...
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AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
MAICON CEZALI, TOLGA CİĞERCİ ALANYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
SARI ALARM
Alanya deplasmanının ardından gelecek hafta TT Stadı’nda ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray’ı kart sınırındaki oyuncular korkutuyor. Başta Serdar Aziz olmak üzere Sofiane Feghouli ile Sinan Gümüş, bu maçta sarı kart sınırında bulunuyor. Terim, bu nedenle öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.
DEPLASMAN FOBİSİ ASLAN'I KORKUTUYOR
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray, Alanya’yla deplasmanda çok kritik bir karşılaşmada... Kalan 5 haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ı deplasman karnesi korkutuyor.
Sezon başından bu yana evinde Fenerbahçe derbisi hariç tüm maçlarını kazanan Aslan, deplasmanda ise 7 yenilgi alarak taraftarını üzdü. Göreve geldiği günden itibaren takımının deplasman fobisini ortadan kaldırmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim de Alanya maçına oyuncularını yüksek motivasyonla hazırlamaya çalışıyor.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
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