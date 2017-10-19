Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Balıkesir'de bir temel atma töreninde konuştu. "Son günlerde şahsımla ilgili birçok söylentiler, söylenti dışında ifadeler devam ediyor" diyen Uğur, "Bu işin içinde vefa da var veda da var" açıklamalarında bulundu.

İHA'nın aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Nijerya Cumhurbaşkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "3 belediye başkanımız istifalarını verdiler, 3 başkanımız daha verecek" demişti. Bu isimlerin arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, Avlu Balıkesir 2. etap projesinin temel atma töreninde 'veda' gibi bir konuşma yaptı.

Balıkesir'in Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Uğur, "Bizler de Balıkesir'in Büyükşehir'e layık bir şehir olması için elimizden gelen gayretle 3 buçuk yıldır çalışıyoruz. Kongre merkezimiz ve Çay deresi 2. etap projemiz tamamlandı. Türkiye Bilardo Şampiyonası Balıkesir Avlu Kongre Merkezi'nde yapılıyor. 150 dönüm birinci etap; 2. etabın temelini atıyoruz. Avlu Balıkesir, Balıkesir'in kalbi olacak. Çay deresinin karşı tarafındaki ağır sanayi alanı. Oradaki kentsel dönüşüm hızlı şekilde devam ediyor. Balıkesir gelişiyor, büyüyor. Balıkesir'in 20 ilçesinde de projeler yaparak bunları gerçekleştiriyoruz" dedi.

"KIYAMETİMİZ KOPARILIRKEN FİDAN DİKİYORUZ"

Şahsıyla ilgili birçok söylentilerin olduğunu ifade eden Uğur, "Söylenti dışında ifadeler de devam ediyor. Eşyanın ömrü var. Makamın, mevkiin ömrü var. Dünya fani. Bu dünya imtihan yeri. 'Zerre kadar hayır işlerseniz mükafatını, zerre kadar şer işlerseniz zararını göreceksiniz' buyuruluyor. Kader ağlarını örüyor. Bizler imtihandayız. İnançlı insanlarız. Olan her işte hayır vardır diyoruz. Ne için yaşıyoruz? Ne için çabalıyoruz. Şu fani dünyada imtihanı kazanmak. Bu kubbede hoş seda bırakmak, rahmetle anılmak. Ne mutlu hayırla yad edilenlere. Ömrümüzün ne kadar olduğunu Allah bilir. 'Kıyamet koparken elinde bir fidan varsa onu dik' buyuruluyor. Belediyede, devlette süreklilik var. İnsanlarımız hizmet bekliyor. Biz şimdi fidan dikiyoruz. Kıyametimiz koparılırken, fidan dikiyoruz. Koltuğu bırakmamak için, mevki için, makam için fidan dikmiyoruz. Dün yanan caminin açılışını yaptık. Bugün de temel atıyoruz. Bu işin içinde vefa da var, veda da var. Balıkesir için, ülkemiz için Allah'ın hayırlısını nasip etmesini diliyorum" dedi.

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