Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Bank Asya’ya yönelik yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Ocak’ta Asya Katılım Bankası’nın yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından 49 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık talimatıyla ifadeleri alınan 7 kişi emniyetten serbest bırakıldı.



24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 39'u tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. 24 şüpheli “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma” suçundan Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 18 kişi ise serbest bırakıldı.

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