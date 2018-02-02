Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Afrin'deki teröristlerin 12 günde Hatay ve Kilis'e 81 roket atıldığını söyledi.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur var. Güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, göç sona erdi. Şimdi aynı şekilde Afrin'de de PKK/KCK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerinin yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz.
Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu gördük. Şu ana kadar 82 roket atıldı. Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane roket attılar, 12 günde. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla vatandaşımız yaralandı.
Bunlar insanlıktan nasibini almamış alçak bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam.
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