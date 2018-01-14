1 | 19

Batman'da bir hafta önce cesetleri bulunan ve boğazları kesilerek öldürüldüğü belirtilen Afgan baba ve 10 yaşındaki oğlunun katil zanlısı Afgan Seyit El Hüseyni'nin kaçak yollarla İran'a giriş yaptığı belirlendi.