Bedelli askerlik, Türkiye'de bir çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Devlet yetkililerinden gelen "bedelli askerlik gündemimizde yok" açıklamalarına rağmen kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Peki bedelli askerlik çıkacak mı? Son dakika açıklaması bu kez Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yanıt verdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında gündeme dair sorulara cevap verdi. "Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna İbrahim Kalın, "Şu anda öyle bir şey gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

BEDELLİ ASKERLİK

Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir.

bedelli askerlik

ibrahim kalın

bedelli askerlik açıklaması

bedelli askerlik son durum

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER