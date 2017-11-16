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Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı

16.11.2017 - 05:30 | Güncelleme:

Belgrad Ormanı kuytusunda kumar çadırı basıldı; 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı

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    1998’de resmi olarak kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye’nin dörtbir tarafında farklı yerlerde karşımıza çıktı. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.

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  • 2 Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
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    İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özellikle İstanbul’da ‘Ankara Kumarı’ olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazandı. Ancak Habertürk’ün ayrıntılarına ulaştığı kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

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    ORMANA KAÇTILAR 

    Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları’nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino’su 4’üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

  • 4 Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
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    Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

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  • 5 Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı
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    24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.

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YORUMLAR 12
  • Misafir
    Aslanlar gibi yapmışlar helal olsun
  • Misafir
    Adamdaki fanteziye bakın
  • Misafir
    Yakında yeraltı şehirleri tüneller özel sırlarla açılan kayalardan yapılmış kapılar falanlar filanlar:blush:
  • Misafir
    yaaa. kim sorumluysa rusvet aliyordur emliyet. jandarma devlen ihanetlen doluuu
  • Misafir
    Devletin kendi eli ile oynattığı kumarı ne tarafa koyacağız. Lotolar,iddialar
  • Misafir
    baska ulkede yasayamam canim ulkem
  • Misafir
    süper yahu böyle zekaları kutlamak lazım
  • Misafir
    işte girişimcilik ruhu
  • Misafir
    değermi bu rezilliğe hem paranı kaybediyorsun hemde kış günü soğukta çadırlarda sürünüyorsun adamlar ilginç
  • Misafir
    Mazot neredeyse 6 tl olacak bundan bahsedin
  • Misafir
    izmir şehir merkezinde bile var işhanlarında karabaglar ilçesi
  • Misafir
    Pes valla
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