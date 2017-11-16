Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı

1998’de resmi olarak kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye’nin dörtbir tarafında farklı yerlerde karşımıza çıktı. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özellikle İstanbul’da ‘Ankara Kumarı’ olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazandı. Ancak Habertürk’ün ayrıntılarına ulaştığı kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.
ORMANA KAÇTILAR
Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları’nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino’su 4’üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.
Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.
24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.
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