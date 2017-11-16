Belgrad Ormanı'nda kumar çadırı basıldı

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İSTANBUL’UN KUMAR RAPORU

İstanbul’da son 1 yıl içinde düzenlenen bin 653 tombala ve kumar operasyonunda 3 bin 218 kişi gözaltına alındı. Kumar oynadıkları belirlenen 39 bin kişiye de 8 milyon 853 TL para cezası kesildi. Operasyonlarda kumarbazların okul önlerine kadar sızdıkları ortaya çıktı. Polis telefon şarjı görünümlü kumar makinesi bile ele geçirdi.