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Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda giren, pazar günü oynanan derbinin yıldızı Ricardo Quaresma'nın bu maçı beklediği gibi geçmedi! Oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra bir pozisyonda Josef de Souza ile tartışma yaşayan Quaresma, takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Portekizli yıldız, uzun sürede sahadan çıkmak istemezken bu anlarda saha iyiden iyiye karıştı.Quaresma, Volkan Demirel ve Pepe'nin gerginlik yaşadığı anlarda bu kez Mehmet Ekici'ye fiziksel müdahalede bulundu ve oyundan çıktı.