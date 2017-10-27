"Beşiktaş metro kazısındaki mezarlar büyük ihtimalle Türklere ait"

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki metro istasyonu çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık tarihi kalıntılar bulundu. Yapılan kazılarda şimdiye kadar 35 mezar tespit edildi. Beşiktaş'ta çıkan kurgan mezarlarının, Türklerin Anadolu'ya girişini 1071 Malazgirt Savaşı'na bağlayan tarih bilgisinin de sorgulanmaya açık hale geldiği belirtildi.

En eski Türk ve Altay kültürüne ait kurgan tipi mezarlığın ortaya çıkması bilim dünyasını da heyecanlandırdı.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, İHA'ya yaptığı açıklamada, mezarların Türklere ait olmadığını belirtti.

Mezarların olduğu bölgeyi öğrencileriyle birlikte gezdiğini dile getiren Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Eylül ayında bölgeye gittiğimde bu mezarların kurgan tipi mezarlar olduğunu anladım. Kurgan türü mezarlarda gömünün üzerine toprak ya da taş yığılarak bir tepecik oluşturulması. Bu tür mezarların İskit ve Türk halklarında kullanılmış olduğunu Ekim ayında bir tarih dergisinde dile getirmiştim. Dün ise bir gazete yazarı bu mezarların Türkiye'deki ilk Türk mezarları olduğunu yazdı. Ancak bu doğru değil. Hiçbir Türk kurganında yakma geleneği yoktur. Yakma geleneği genelde Traklara ait. Ben bunların daha çok Traklarla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bu aşamada bunların bir Türk mezarlığı olduğunu söylemek çok doğru değil. Bundan 3000 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlarda Türk adı bile yoktu." dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKLERE AİT"

Yeditepe Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı Prof Dr. Ahmet Taşağıl, Beşiktaş'ta gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntılarla ilgili konuşmak üzere Habertürk TV canlı yayınına katıldı.

Taşağıl, açıklamasında "Bu mezarlar Türklere ait olabilir" dedi. Moğolistan'daki MÖ 1100 yıllarına tarihlenen Tunç ve Bronz Dönemi'ndeki kurgan mezarlarıyla tip olarak aynı olduğunu belirten Taşağıl, oradaki cenin şeklindeki iskeletlerin aynısının Moğolistan'da bulunduğu bilgisini verdi.

Ölü yakma geleneğinin Türk gelenekleri arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, mezar tiplerine göre inceleme yaptığını ve bu sonuca vardığını söyledi. Taşağıl, kesin bir sonuca varmak için karbon 14 ve DNA testinin yapılması gerektiğini açıkladı.