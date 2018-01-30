Beykoz'da motorcu cinayeti

Beykoz'da ormanlık alanda bir motosiklet sürücüsü, silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah 05.30 sıralarında Beykoz - Poyrazköy yolu Kaynarca yol ayrımında meydana geldi. Bir ceset ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 41 yaşındaki Şeref Karabacak isimli şahsın motorun yanında hareketsiz olarak yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde silahla vurulduğunu belirledi. Hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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