Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kadriye Görür (54) saat 16.00 sıralarında evde akrabalarının bulunduğu bir sırada mutfağa gidip içine patates koyduğu ekmekten bir parça aldı.

Ancak ekmek kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın bir süre sonra yere düşüp kafasını çarptı. Bu arada sesleri duyan evdeki akrabaları onu yerde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının nefes borusunda kalan bir parça ekmeği çıkardı ancak kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen polis, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.Kadın incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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