Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı.



Bölgede dün akşam başlayan sağanak, yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafik ekipleri, sürücüleri araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.





Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Bolu kent merkezinde yağış aralıklarla devam ediyor.

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