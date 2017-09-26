Bursa’da 2016 yılının ekim ayında evinden 100 metre uzaktaki markete alışverişe giden Burçak Keskin’in başına, güvenlik önlemi alınmayan bir inşaattan tahta parçası düştü. O tarihte henüz bir aylık evli olan ve atama bekleyen 24 yaşındaki resim öğretmeni Keskin ağır yaralandı. Hayatının baharındaki genç kadın Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HER GÜN ELİNİ TUTTU

Gazete Habertürk'ten Arif Taşkın'ın haberine göre, darbe nedeniyle kafa travması geçiren ve 3 kez ameliyat edilen Burçak öğretmen 11 aydır yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu. Eşini yalnız bırakmayan Oğuz Keskin ise terapi amacıyla doktor kontrolünde 344 gün boyunca Burçak öğretmenin elini 10 dakika tutarak gözlerini tekrar açması için dua ediyordu. Ancak Burçak öğretmen komadan çıkamadı ve önceki gün hayatını kaybetti. Memleketi Samsun’a götürülen Burçak öğretmenin naaşı, İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.