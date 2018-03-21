Büşra Develi, Eleni karakteriyle Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde yer alan oyuncular arasında bulunuyor. Fi, Çi dizisinde de rol alan başarılı oyuncu, dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde de Eleni karakterini canlandırıyor. Peki Büşra Develi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi Eleni kimdir?

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğrenim eğitimi sonrasında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Büşra Develi, tiyatro ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a taşınmıştır. Üniversite ve yetenek sınavlarında başarılı olan Büşra develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

Büşra Develi, Fi Çi dizisinde canlandırdığı Bilge karakteriyle büyük takdir toplamıştır. Büşra Develi, dün akşam Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde de Eleni karakterini canlandırmaktadır.

MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİ ELENİ KİMDİR?

Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.

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