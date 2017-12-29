Zafer Yiğit, Çanakkale’nin Güzelyalı Köyü’nde yaşıyor. 81 yaşında. Evinde bakımını üstlendiği 20 köpek, onlarca sokak kedisi ve tavukları var. Onlarla yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle “Can dostlarım” dediği hayvanları üşümesin diye evdeki sobayı yakmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Zafer Amca, çareyi itfaiye ekiplerini arayıp, “Evlatlar, sobamı yakmakta güçlük çekiyorum. 81 yaşındayım, sobayı tutuşturmayı başaramadım. Bana yardımcı olun” talebinde bulundu. İhbar karşısında şaşıran itfaiye çalışanları durumu müdürlerine iletti. Kısa bir süre sonra da itfaiye erleri Zafer Amca’nın evinin yolunu tuttu. İçeri girdiklerinde onlarca hayvan gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekibi önce Zafer Yiğit’in sobasını yaktı sonra da sobayı daha kolay nasıl yakacağını öğretti.
TELAŞI DOSTLARI İÇİNDİ
Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre kendisi için değil telaşının can dostları olduğunu söyleyen 81 yaşındaki Zafer Amca, “Hava birden buz kesti. Telaşım can dostlarım üşümesin diyeydi. Öyle telaşlandım ki, sobayı yakmakta bir türlü başarılı olamıyordum. Çareyi itfaiyeden yardım istemekte aradım. Sağ olsunlar, sorgu sual etmeden yardımıma koştular. Hepsi birer Hızır gibiydi. Hakları ödenmez” dedi.
"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"
Çanakkale İtfaiye Müdürü Olcay Runa da ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:
“Bana telefon geldi. ‘Yaşlı bir amcamız var kimsesi yok sobasını yakamıyormuş, ne yapabiriz’ diye. Ben de ‘Hep söndürmeyeceğiz, bu sefer de yakarız’ dedim. Ekiplerime hemen talimat verdim. Arkadaşlarım olay yerine gittiklerinde gördükleri manzara karşısında duygulanmışlar. Çok memnun olduk amcamızın ihtiyacını giderdiğimiz için.”
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