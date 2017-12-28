İstanbul’da 1 hafta önce savcılığa başvuran 42 yaşındaki Esra B., sosyal medyada tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre emniyette ifade veren Esra B., bir süre önce internette kendini yurtdışında çalışan bir doktor olarak tanıtan bir kişiyle görüşmeye başladığını anlattı: “1 hafta sonra telefonum bozuldu. ‘Gel sana yeni telefon alayım’ dedi. Buluşup alışverişe gittik. ‘Ben öderim’ diyerek 7 bin liralık cep telefonu aldırdı, bin lirasını peşin verdi. Eve gittiğimde ise telefon çantamda değildi.”

POLİS HEMEN TANIDI

Şüphelinin kullandığı yöntem ve eşkâli polis için hiç yabancı değildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, daha önce sosyal medya üzerinde tanıştığı birçok kadına kendisini ‘Kanadalı doktor’ olarak tanıtıp tuzak kuran 55 yaşındaki Ferit Ö.’nün peşine düştü. 4 ayrı davadan 14 yıl 4 ay hapis cezası alarak cezaevine giren ve Silivri Yarıaçık Cezaevi’nden “Hastayım” diyerek 1 hafta izin aldıktan sonra geri dönmediği belirlenen Ferit Ö., Şişli’de yakalandı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Ferit Ö., Esra B.’nin cep telefonunu otomobilinde düşürdüğünü öne sürdü.

Sabıkasında; 2’si ‘evlilik vaadiyle kandırma’ olmak üzere 11 dolandırıcılık, 6 hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartını kötüye kullanma, elektrik hırsızlığı, kimlik sahteciliği, nitelikli hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydı olan Ferit Ö., cezaevine gönderildi. Hakkında bir dava daha açıldı.

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