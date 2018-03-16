İnternet üzerinden yüksek kâr vaadiyle sanal hayvan sattığı “Çiftlik Bank”ı kuran 25 yaşındaki Mehmet Aydın, 80 bin kişiden topladığı 511 milyon TL ile sırra kadem bastı. Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ve milyonlarca TL para topladıktan sonra kayıplara karışan Aydın ve Çiftlik Bank hakkında Geyve ve İnegöl Cumhuriyet başsavcılıklarının başlattığı soruşturma sürüyor. Geyve’deki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak (35) ve teslim olan şirketin sahibinin eski eşi Sıla Soysal, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan önceki gün tutuklandı. Aydın’a ait şirket, tesis ve hayvanlara tedbir konulurken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hamza T. adlı bir kişi daha tutuklandı.
PARALARI GÜNLÜK HARCIYORDU
Aydın’ın eski eşinin ifadesinde saadet zincirine ilişkin bütün detayları anlattığı ortaya çıktı. Tanıştıkları dönemde eşinin maddi durumunun iyi olmadığını belirten Soysal’ın şunları dediği öğrenildi:
“2016 yılında bir yazılım programlayıcısı arkadaşıyla Çiftlik Bank’ı kurdular. Kurduğu kişiyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla ilk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söylemişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum.”
Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre eşinin gelen paraları günlük olarak harcadığını anlatan Soysal, devamında da şu bilgileri verdi:
“2 ay boyunca da böyle sürdü. Sanal olarak alınan hayvanların gerçekten alınacağı söyleniyordu ancak ortada bir çiftlik ya da hayvan yoktu. Bursa’da kiraladığı ofis ve dükkânda işlerini yürütüyor, fason yaptırdığı sucukları ya da satın aldığı yumurtaları şarküteri bölümünde kendi üretimi (Çiftlik Bank) olarak satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu. Kendisinin şahsi hesaplarım üzerinden para kaçırdığı konusunda bilgim yok.”
Mehmet Aydın’a ait şirket, tesis ve hayvanlara tedbir konuldu.
‘PARALARI EZİYOR MUSUN?’
Mehmet Aydın, bir kişinin sosyal medyadan yönelttiği “Paraları eziyor musun? Gerçekten sövmeyeceğim, hakkını veriyorsan helal olsun” sorusuna bir video ile cevap verdi. Aydın, 100’lük banknotlar halindeki dolar destelerini çekmeceyi açıp kapatarak gösterdi. Ardından kolundaki altın saati de kameraya yaklaştırdı. Bu video üzerine Aydın’a tepkiler daha da arttı.
BULAŞIKÇILIKTAN 40 MİLYON TL’LİK MAVİ YUMURTAYA
80 bine yakın kişiden 511 milyon TL toplayan Mehmet Aydın’ın, eşinin hesabına 1.7 milyon TL aktardığı ve Uruguay’a kaçtığı ileri sürülmüştü. Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde yaklaşık 4 ay önce Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisleri’nin açılışında konuşan Aydın, dünyanın en yüksek besin değerine sahip ve en büyük yumurta damızlık tesisini Sakarya’da açtıklarını belirterek, tesiste yıllık 40 milyon mavi yumurta üretimi hedeflediklerini ve Türkiye ekonomisine yıllık 5.4 milyar TL katkıda bulunacaklarını söylemişti.
Aydın’ın daha önce, Bursa’da, Yusuf Sabahyıldızı’nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare’nin ortak mutfağında bulaşıkçılık yaptığı öne sürüldü. Aydın’ın bu işe Ekim 2013’te başlayıp aynı yıl aralık ayında ayrıldığını söyleyen işyeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, şunları anlattı:
“Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.