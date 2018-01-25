Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in de refakat ettikleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte Harekat Merkezi'ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi almakta olduğu kaydedildi.

VİDEO KONFERANS İLE CEPHEDEKİ BİRLİKLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’nde görev yapan askerlere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu´nun Hatay´daki Harekat Merkezi´nde görev yapan askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ulusal güvenliğimizi sağlama nedeniyle Afrin´de gerçekleştirilen operasyonun bölgeyi terör unsurlarından temizlemeyi amaçladığına dikkati çekti.

ERDOĞAN ASKERLERE BAŞARI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulvi bir görev icra ettiklerini hatırlattığı askerlere başarı dileklerini de iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da harekatla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı esnasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığı´ndaki harekat merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

"HAREKAT NETİCE ALINANA DEK SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans aracılığıyla yaptığı hitapta da Zeytin Dalı Harekatı´nın netice alınana dek süreceğini vurguladı. Türkiye´nin hiç bir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi.

ÜSLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da bulunduğu esnada Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı ve Doha'daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı´yla da video konferansla bağlanmak suretiyle söz konusu üsler hakkında bilgi aldı.

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