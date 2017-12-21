Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 2017, bu yıl altı alanda 6 isme takdim edilecek. Peki Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’ni bu yıl kimler kazandı?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin derinlikli biçimde araştırıp, halka sevdirmesi ve medya ortamı dahil olmak üzere geniş kitlelere aktarması dolayısıyla ödül almaya hak kazandı.

Göksel Baktagir, kanun icrasında, sol el için geliştirdiği teknik ile dikkat çekmesinin yanı sıra, enstrümanı New Age ve Jazz gibi diğer türlerle harmanlamasının sonucu sunduğu katkılardan ötürü ödül alacak.

Yavuz Turgul, çok yönlü kişiliğiyle Türk sinemasına kazandırdığı kimlik dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Ali Toy, modern mimari ile hat sanatını aynı potada erittiği çalışmalar ile ödülü kazandı.

Selahattin Kara, “İstanbul Ressamı” olarak tanınmasının yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında beğeni toplayan eserleriyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alacak.

Merhum Nurettin Topçu, İslam ve Türk tarihini, tasavvufunu ve sosyolojik gerçekliğini tahlil eden eserleri ile 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Veda Ödülü’nü kazandı.