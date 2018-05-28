Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipte yer alan 41 yaşındaki Mustafa Okan İnceer'in, dönüş yolunda kayalıklarından iniş yaparken düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Dağcılığa yeni başladığı öğrenilen ve ilk kez buzuldan iniş gerçekleştiren İnceer'in, ipteki emniyet mandalının kontrolünü kaybedince önce 10 metrelik bir kayalık yamaca, ardından ipin bağlı olduğu kazığın kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düştüğü, düştüğü yerde de can verdiği belirlendi. Öte yandan İnceer'in, düşmeden birkaç dakika önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan cuma günü gelen 9 kişilik dağcı ekibi, araçla Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na çıktı. Buradan yaya olarak Mezovit Yaylası'na ulaşan ve kamp kuran ekipteki 5'i, pazar günü zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından 3 bin 937 metre zirveye ulaşan dağcılar ardından buzul kayalıkları üzerinden dönüşe geçti. 3 bin 400 rakımlı Kapı mevkiinde ip sistemi kuran dağcılardan Mustafa Okan İnceer, diğerlerine, kendisinin ilk kez iple buzul inişi gerçekleştireceğini belirtti. Bunun üzerine profesyonel dağcı olan ekip arkadaşları İnceer'e kısa bir iniş eğitimi verdi. Dağcılardan 2'si başarılı bir iniş gerçekleştirdi. 2 dağcı da yukarıda kalırken Mustafa Okan İnceer inişe geçti.
EMNİYET MANDALININ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Üçüncü sırada inişe geçen Mustafa Okan İnceer, kendini karabina aparatı ile ipe bağladı. Emniyet mandalı ile kontrollü inişe geçen İnceer, bu sırada mandalın kontrolünü kaybedince hızla yaklaşık 10 metreden yamaca çakıldı, ağır yaralandı. Olayı gören arkadaşları yanına ulaşmaya çalıştığı dağcı, durmakta zorlandığı yamaçta son bir hamle yapmak istediği sırada bu kez ipin bağlı olduğu tepedeki kazık sistemi yerinden koptu. İnceer, yaklaşık 300 metreden kayalıklara çakıldı. İnceer olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAMP ALANINA İNDİ, YARDIM İSTEDİ
Ekipteki dağcılardan biri Mezovit Yaylası'na indi, kamp yapan arkadaşları ve diğer dağcılardan yardım istedi. Olayın haber verildiği Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin, telsiz ile iletişim sağladığı ekipten olayla ilgili bilgi aldı, yetkililere haber verdi. Bir grup dağcı, ulaştığı bölgede ölen dağcının cesedini alarak kamp alanına indirdi. Bu sırada karadan yola çıkan AFAD ve AKUT ekipleri, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden de helikopter talep etti. Bölgeye ulaşan askeri helikopterle alınan dağcının cesedi dün akşam Rize Limanı'na getirildi. Rize Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan dağcının cenazesi teslim edildiği arkadaşları tarafından İstanbul'a götürüldü.
SON FOTOĞRAFI
İnceer'in, düşmeden sadece birkaç dakika önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Arkada kalan iki dağcıdan birinin çektiği bu fotoğrafta, İnceer buzuldan inmeye çalışırken, üstünde de rehber görülüyor.
İLK DENEMESİNDE ÖLDÜ
İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası esnaf Mustafa Okan İnceer, geçen yıl dağcılığa merak saldığı öğrenildi. İlk kez bir zirve tırmanışı gerçekleştiren İnceer'in iple iniş yaptığı ilk denemesinde emniyet mandalının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Uzmanlar Kaçkar Dağı'nın buzul bölgesinde iniş ve tırmanışların ciddi bir eğitimden sonra yapılması gerektiğini belirterek acemilerin bu parkuru kullanmalarının son derece risk oluşturduğunu ifade etti.
Bu arada Mustafa Okan İnceer'in birlikte zirve tırmanışı yaptığı ekibin tecrübeli dağcılardan oluştuğu öğrenildi. Ekip, geçen yıl, Gürcistan'ın Kazbek dağına tırmanış gerçekleştirmiş ve o anları tırmanışlarını kayda alarak sosyal medyada paylaşmıştı.
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