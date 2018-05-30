Ozanlar arasında sözlerin ve sazın ustası olarak değerlendirilen ve Derli Şinasi mahlâsıyla ün yapan Şinasi Erdoğan, dün sabah hayatını kaybetti. Albümleri ve eserleri ile geniş bir kitle tarafından sevilen Dertli Şinasi, uzun yıllar konuk olduğu televizyon programlarından ve konserlerden de halka seslenmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Uzun zamandır tedavi gören ve vefatı ile sevenlerini yasa boğan ünlü ozan, bugün 30.05.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da, Bursa Ataevler Cemevi’nde düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak ve Hamitler Mezarlığı’nda defnedilecek.