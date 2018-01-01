Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde geçen hafta yaşanan ve HABERTÜRK’ün “Yemininizden utanın” manşetiyle gündeme taşıdığı doğum skandalı hakkında, başhekimlik soruşturma başlattı. HIV virüsü taşıyıcısı hamile kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili iddialar araştırılıyor. Rapor alıp hastaneye gitmeyen asistanların ise yapılan görüşmelerin ardından göreve başladığı belirtildi.
5.5 SAAT BEKLETİLDİ
Tıp dünyasından da tepki çeken skandalın ayrıntıları da ortaya çıktı. İddiaya göre; Güneydoğu’daki bir kentte yaşayan 27 yaşındaki Ç.K., geçen hafta devlet hastanesine başvurdu. Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’ne sevk edilen genç kadın, HIV taşıdığını belirtince Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre saat 16.00’da hastaneye götürülen Ç.K.’nın doğum operasyonuna, nöbetçi olan Doç. Dr. F.F. girmek istemedi. 5.5 saat boyunca acil serviste bekletilen Ç.K., bölüm şeflerinden Doç. Dr. E.A.’nın operasyonu kabul etmesiyle 21.30’da ameliyathaneye alındı.
Ancak koruyucu elbise ve malzemeler olmadığı için ameliyat başlatılamadı. Malzemeler Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nden istendi. Ameliyat, saat 22.45’te koruyucu malzemelerin gelmesiyle başladı. Ancak operasyonun sonuna doğru 2 aylık asistan D.D. “İğne elime battı” diye ağlamaya başladı. Bariyerli eldivenlerin de yüzde 100 koruyuculuğununun olmadığı belirtildi.
Bebek ve D.D. müşahedeye alındı. HIV’li kadının ameliyatına girmek istemeyen icapçı doktor F.F.’nin, gece kanaması olan başka bir hasta için çağrılınca hastaneye gittiği ve saat 02.00’de ameliyatı tamamlayıp evine döndüğü öğrenildi.
1500 TL İSTEMİŞ
Ameliyata giren bir sağlık personelinin iddiasına göre; bölüm şeflerinden Doç. Dr. E.A., operasyon için arandığında mesai dışı olduğu için hasta yakınlarından döner sermaye hesabına 1500 TL yatırılmasını istedi. Hasta yakınları “Mesai başlasın yatıracağız” deyince, Ç.K. ameliyathaneye alındı.
İsmini vermek istemeyen başka bir sağlık personeli de “Bölümdeki hocaları rektör koruyor. Açıktan para veya döner sermaye üzerinden para yatırılmayan hastalara bakılmıyor. Para yatırmayanların tamamını asistanlara bırakıyorlar. Asistanlar hem poliklinik hem klinikte çalışıyor hem de nöbet tutuyor” iddiasını ortaya attı.
HIV’İ KAMYONCU KOCASI BULAŞTIRMIŞ
27 yaşındaki Ç.K.’nın hikâyesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hastane görevlilerine HIV virüsünün kendisine şehirlerarası kamyon şoförlüğü yapan kocasından bulaştığını söyleyen kadın, virüsü kaptıktan sonra ilki 21 yaşındayken olmak üzere 2 kez doğum yaptığını anlattı. 3’üncü doğumda da skandalla karşılaştı.
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