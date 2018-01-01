Doğu Anadolu'da yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da kar ve tipi dolayısıyla çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
İHA'nın haberine göre, Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden olan ancak bir süredir önceki yıllara oranla yeterince yağış almayan bölgedeki Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 2017 yılının son saatlerine doğru kar yağışı etkili olmaya başladı.
Yeni yılın ilk dakikalarında etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan ve Erzurum'da kısa sürede yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezlerini de beyaz örtüyle kapladı.
PALANDÖKEN'E AKIN EDEN TURİSTLER SEVİNDİ
Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'da ise yılbaşı kutlamalarının adresi olan Palandöken başta olmak üzere önce yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında kent merkezini de tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı, yılbaşı eğlencesi için Palandöken'e akın eden turistler ile turizmcileri sevindirdi.
Kar yağışı yüzünden şehrin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda tedbir amaçlı bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
ÇOK SAYIDA KÖY VE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu Erzurum'da çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken Erzurum'da termometreler 1 dereceyi gösterdi.
BİNGÖLLÜLER YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE KARLA UYANDI
Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeleri beyaza bürürken hayatı da olumsuz etkiledi. Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçesinde vatandaşlar yeni yılın ilk gününe karla uyandı. Kar yağışı, ilçeleri beyaza bürürken hayatı da olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'de ilçelerde etkili oldu. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde sabaha karşı lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı kısa sürede 2 ilçeyi de beyaza bürüdü. 2018'e karla uyanan yöre sakinleri araçlarını temizleyerek işlerine gitmeye çalıştı.
Sabah erken saatlerde ise İl Özel İdaresi ve Belediyelere bağlı iş makineleri kar temizleme çalışmasına başladı. Esnaflarda iş yerlerinin önlerini temizledi. Bazı vatandaşlar ise sokak hayvanlarını ekmekle besledi.
Yeni yılın ilk karının yağdığını belirten vatandaşlar, ulaşımda ve hayvancılıkta uğraşanlara zor olduğunu aktardı.
Yedisu ile Erzurum-Erzincan yolunun kar yağışı nedeniyle kapandığı, açılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
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