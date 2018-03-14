Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Failaq el Rahman muhalif grubundan iki komutanın da bulunduğunu duyurdu.

Beşar Esad rejiminin, dün Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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