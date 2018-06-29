Olay, geçen yıl Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.M.S., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Genç kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan M.M.B. durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen genç kadının hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. M.M.B., polise bir kaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.



DHA'nın haberine göre, ifadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ



Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Evinin banyosunda doğurduğu bebeği poşete koyup 5'inci kattaki evlerinin banyosundaki pencereden apartman boşluğuna atan genç kadın hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



M.M.B., ifadesinde lise üçüncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de tanıştırdığını belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının evlerinde, kendi rızasıyla birlikte olduğunu belirtti.



BİR ANDA BEBEK DOĞDU



Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için hamileliğini gizlediğini dile getiren M.M.B., Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadını gördüm. Sonra anneme istifra eteğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerini açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımla kendi rızamla ilişkiye girdim. Şikayetçi değilim' dedi.



ADLİ TIP 'BEBEK CANLI DOĞUM' DEDİ



İddianamede, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, yapılan inceleme tetkikler sonucunda, miadında rahim içi gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği bilgisine yer verildi. M.M.B.. alt soy çocuğa karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.





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