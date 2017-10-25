Ducky Layne çetesi üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve para karşılığı çeteden aldığı çalıntı sosyal medya hesaplarını başkalarına sattığı öne sürülen Abdullah Harun A., gözaltına alındı. Fishing (olta) yöntemiyle 50’ye yakın ünlünün sosyal medya hesabını çalıp şantajla para isteyen çeteyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, ele geçirilen hesapları çeteden alıp hesap sahiplerine satan kişinin Abdullah Harun A. olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre şüphelinin, siber çete üyelerine, hesabı ele geçirilecek ünlü isimlerin listesini gönderdiği, daha sonra bu hesapları onlardan para karşılığında satın aldığı belirlendi. Şüphelinin, televizyondaki yarışma programlarının yüzlerinden Gizem Dinibütünoğlu ile Gamze Taşkın’ın ele geçirilen sosyal medya hesaplarını çete üyesi Mehmet E.’den satın aldığı da belirlendi.
TEKEL OLMAK İSTEMİŞ
Abdullah Harun A.’nın, çeteye gönderdiği mesajda, “Siz benim sosyal medya kolum olun, ben tekel olmak istiyorum” dediği belirtildi. Abdullah Harun A.’nın çeteye verdiği isim listesinde Pınar Altuğ, Zuhal Topal, Hande Yener, Ajda Pekkan’ında bulunduğu kaydedildi.
Diğer çete üyeleriyle birlikte adliyeye sevk edilen ve serbest bırakılan Abdullah Harun A.’nın ifadesinde, müezzinlik yaptığını söylediği ve babasının sözünü dinlemediği için pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. Abdullah Harun’un “Baba sözü dinlemedim. Boş vakitlerimde daha fazla kitap okuyup, kendimi geliştirmem ve insanlara faydalı olmam konusunda tavsiyelerini dinlemedim. Şu an meşgale içerisinde ve görevli olduğum camimde aktif görevimi yapmaktayım” dediği de ifade edildi. Sosyal medyada camiden ezan okurken görüntüleri yer alan Abdullah Harun A.’nın müftülükte kaydı olmadığı öne sürüldü. İl Müftülüğü, Kartal ile Kadıköy Müftülüğü yetkilileri, “Bizde kaydı yok” dediler. Ancak A.’nın yaz Kuran kursunda geçici öğretici olarak görevlendirildiği anlaşıldı.
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