23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
trump
DÜNYA

Donald Trump'ın 'Müslüman' planı!

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Berlin ve Ankara'da yaşananların, Müslümanların ABD'ye girişini engellemek konusunda kendisi haklı çıkardığını söyledi

23 Aralık 2016 Cuma, 09:45:20 Güncelleme: 10:18:49 HABERTURK.COM

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Pazartesi günü Berlin'de ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırılarının Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi konusunda kendisini haklı çıkardığını söyledi.

Seçim kampanyası döneminde Müslümanların ABD'ye göç etmesinin önüne geçilmesini veya Müslümanları kayıt altında tutacak bir kurum kurulmasını öneren Trump; "Planlarımı biliyorsunuz. En başından beri %100 haklı olduğum kanıtlandı. Olanlar utanç verici. Bu insanlığa karşı bir saldırı ve durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın geçiş dönemi sözcüsü olan Jason Miller, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Donald Trump, yüksek terör oranlarına sahip ülkelerden kabulleri askıya alacak ve bu ülkelerden ABD'ye girmek isteyenlere Amerikalıların hayatını korumak için katı güvenlik incelemeleri uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Müslümanların, Birleşik Devletler'e girişininin tamamen yasaklanması yönünde çağrı yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den Suriye itirafı
DÜNYA

ABD'den Suriye itirafı!
Donald Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
DÜNYA

Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
John Kirby: Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez
DÜNYA

ABD'den kritik Halep açıklaması
Saddam'ın kızı Raghad: Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi
DÜNYA

Saddam Hüseyin'in kızından flaş açıklamalar
İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
DÜNYA

İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü
Donald Trump'tan "nükleer silah" açıklaması
DÜNYA

Putin'in ardından Trump'tan da nükleer silah ...
John Kirby: Halep'teki gelişmeler savaşın bittiği anlamına gelmez
DÜNYA

ABD'DEN KRİTİK HALEP AÇIKLAMASI
Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak
DÜNYA

RUSYA'DAN 'SURİYE'DE ATEŞKES' AÇIKLAMASI
Olay başkandan BM temsilcisine bol küfürlü yanıt!
DÜNYA

OLAY BAŞKANDAN BM TEMSİLCİSİNE BOL KÜFÜRLÜ YANIT!
New York'ta dev binada yangın! Yaralılar var...
DÜNYA

NEW YORK'TA DEV BİNADA YANGIN! YARALILAR VAR...
Donald Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
DÜNYA

TRUMP, ABD'Lİ SAVUNMA DEVLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
Donald Trump'ın 'Müslüman' planı!
DÜNYA

DONALD TRUMP'IN 'MÜSLÜMAN' PLANI!