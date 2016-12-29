SMDK, ateşkesi desteklediğini açıkladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK), Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde gece yarısı başlayacak ateşkes mutabakatını desteklediği bildirildi.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "dost ülke Türkiye başta olmak üzere ateşkes için harcanan çabalardan" övgüyle söz edilerek, tüm taraflara "ateşkese bağlı kalınması ve şiddeti sürdürmeye çalışan İran ile milislerinin çabalarının sonuçsuz bırakılması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ateşkese bağlı kalacağı vurgulanarak, daha önce olduğu gibi İran ve Esed güçlerinin işlediği ihlallere ise gereken yanıtı vermekten kaçınmayacağı kaydedildi.

Anlaşmanın, müzakere sürecinin başarılı olması, zorunlu göçün durdurulması ve BM gözetiminde abluka altındaki bölgelere insani yardımların ulaştırılması için uygun bir ortama zemin hazırladığına dikkat çekilen açıklamada, yardımların, Şam kırsalındaki Doğu Guta, Batı Guta, Madaya ve Vadi Berade ile Humus'taki Hayyu'l Va'r ve abluka altındaki tüm bölgelere ulaştırılması talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.