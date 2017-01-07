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Michelle Obama
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Michelle Obama'dan duygusal veda

ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'daki son konuşmasında, "'First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır." dedi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 01:01:27 Güncelleme: 01:04:06 AA

Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'daki son konuşmasında, "First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır." dedi.

ABD'nin ilk siyahi "First Lady"si olan Michelle Obama, "2017'nin Okul Danışmanları" konulu etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden eğitimcilerle Beyaz Saray'da son kez bir araya geldi.

Burada duygusal bir konuşma yapan Obama, toplumun hemen her kesiminden güzel tepkiler aldığını belirterek, "'First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır." ifadesini kullandı.

Özellikle okul çağındaki gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Obama, "Korkmayın, odaklanın, umutlu olun ve kendinizi güçlendirin." diye konuştu.

20 Ocak'taki yemin töreninin ardından görevi devralacak Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ın yeni "First Lady"si olacak.

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