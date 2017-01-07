Çin'den hava kirliliğine 361 milyar dolarlık önlem

Çin’de hükümet, son zamanlarda artan hava kirliliğinin insan sağlığı için ciddi risk oluşturması üzerine hava kirliliği ile mücadelesini sıkılaştırdı.

Çin'in son 40 yılda yakaladığı kalkınma ivmesi, bir yandan Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmasını sağlarken, diğer yandan çevre kirliliği sorunlarını beraberinde getirdi.



Ülkedeki hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor. Çin'de geçen hafta sonu başlayan ve dün sona eren kırmızı alarm, 31 kentte uygulandı. Son iki ayda çoğunlukla ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla kez kırmızı alarm verildi.

Ülkeye gelen turistlerin ilk karşılaştıkları şey, yoğun hava kirliliği oluyor. Güneydeki Hınan eyaletinde öğrenim gören Lu Yüefın, söz konusu kirliliğe ilişkin "Bu yıl Pekin’e ilk defa geldim. Burada kaldığım sürede gözüme ilk çarpan hava kirliliği oldu. Ülkenin güneyinde kaldığımız yerlerde pek hava kirliliği yok." diye konuştu.

Çin'de gelişen sanayinin hava kirliliğini artırdığını, Pekin yönetiminin de çevreyi korumak için çaba sarf ettiğini hatırlatan Lu, "Hava kirliliğiyle mücadele, günden güne daha iyi şekilde yönetiliyor. Çevre sadece bir kişiye ait değil, hepimizin." ifadelerini kullandı.

361 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Çin Ulusal Enerji İdaresi, kirliliğin önlenmesi ve ülkenin enerji kapasitesinin artırılması amacıyla 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 2,5 trilyon yüen (361 milyar dolar) tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

Çin, 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında ülkenin kömür kullanımını azaltarak, rüzgar, hidro, solar ve nükleer enerjiyi kapsayan mevcut yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı planlıyor.

HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Çin'de hava kirliliğini azaltmak için kirliliğin arttığı zamanlarda, bazı bölgelerde inşaat faaliyetleri askıya alınıyor. Fabrikalarda üretime geçici ara veriliyor. Geçen ay bir hafta süren kırmızı alarm süresince bin 200 fabrikanın üretimi durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, çevre koruma düzenlemeleri kapsamında hava kirliliğine sebep olan işletmelerden vergi alacağını açıkladı. Uygulamanın gelecek yılın ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Hava kirliliği ile mücadelede alınan önlemler çerçevesinde kent ve eyaletlerdeki yerel hükümetler de, kirliliği azaltmak için fabrikaların üretimlerine ara vermelerini şart koşuyor. Buna uymayan fabrikaların ve işletmelerin elektriği kesiliyor.

Çevre Koruma Bakanlığına bağlı denetleme ekipleri, geçen hafta yasaklara ve emisyon azaltma tedbirlerine uymayan ve üretimini sürdüren şirketleri tespit etti. Özellikle tarım kimyasalları, çelik üretimi ve inşaat alanında faaliyet gösteren 500'den fazla şirkete ceza verildi. Ayrıca, 10 bin araca kirlilik önleme planlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezaların maddi miktarı eyaletlerdeki uygulamalara göre farklılık gösteriyor.

Bakanlık söz konusu uygulamayı ihlal eden fabrikalar için yaptırımları artıracağını, halkın da kirliliğe sebep olan işletmeleri devlet şikayet etmesi için teşvik edileceğini açıkladı.

Büyük şehirlerinin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alan Çin, sera etkisi oluşturan gazların salımında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Yoğun kirlilik sebebiyle havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği 25 eşik değerini sık sık aşarak sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Ülkenin kuzey ve orta kesimindeki hava kirliliği, geçen ay ve bu ay içinde verilen kırmızı ve turuncu alarmlarda 25 eşik değerinin 6 ile 25 katı arasında seyretti.

Çin Fuvay Hastanesi araştırmacıları geçen yıl yaptıkları araştırmada, PM 2,5 partiküllerinin insanlardaki felç riskini artırdığı ve kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını açıklamıştı.

Araştırmacılar, yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucu ülkedeki hava kirliliği oranın 2008 Pekin Olimpiyatları seviyesine indirildiğinde 2030 yılına kadar 900 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini tespit etmişti.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yapılan araştırmalar, Çin halkının yüzde 38'inin Çevre Koruma Ajansı'nın "sağlıksız" olarak nitelediği hava kirliliği koşullarında yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor.