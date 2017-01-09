09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şerif Ali Tekalan
DÜNYA

FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ABD'de rektör oldu

Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın ABD'deki North American Üniversitesine rektör atandığı öğrenildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 03:01:57 Güncelleme: 03:19:04 AA

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.

Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.

Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.

Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyordu.

Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait değil
DÜNYA

İngiltere Büyükelçisi: Suriye'nin kuzeyi PYD'ye ait ...
Irak güçleri Dicle Nehri'nde
DÜNYA

Irak güçleri Dicle Nehri'nde
Çavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı mesajı
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı mesajı
Filistinli gruplardan "Kudüs'te saldırı" açıklaması
DÜNYA

Filistinli gruplardan "Kudüs'te saldırı" açıklaması
İsrail ordusunda 15 intihar vakası
DÜNYA

İsrail ordusunda 15 intihar vakası
Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı
DÜNYA

Netanyahu'ya istifa çağrısı
Filistinli gruplardan "Kudüs'te saldırı" açıklaması
DÜNYA

FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN "KUDÜS'TE SALDIRI" AÇIKLAMASI
FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ABD'de rektör oldu
DÜNYA

FETÖ FİRARİSİ ABD'DE REKTÖR OLDU

İsrail ordusunda 15 intihar vakası
DÜNYA

İSRAİL ORDUSUNDA 15 İNTİHAR VAKASI
Irak güçleri Dicle Nehri'nde
DÜNYA

IRAK GÜÇLERİ DİCLE NEHRİ'NDE
Çavuşoğlu'ndan İran'a başsağlığı mesajı
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İRAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Çavuşoğlu'ndan Portekiz halkına başsağlığı
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN PORTEKİZ HALKINA BAŞSAĞLIĞI