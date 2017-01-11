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Musul operasyonunda DEAŞ'lı 193 terörist öldürüldü

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında örgüt üyesi 193 terörist etkisiz hale getirildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 05:25:14 Güncelleme: 05:26:45 AA

Irak'ta, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında örgüte mensup 193 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bazı stratejik bölgelerde kontrolün sağlandığı bildirildi.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki Es-Sukar Mahallesi'nin kurtarıldığını, güneyindeki Ed-Dubbat Mahallesi ile kuzeyindeki 7 Nisan Mahallesi'nin bir kısmında da denetimin sağlandığını belirtti.

Kentteki Ninova İletişim ve Posta Dairesi, Yatırım Kurumu, Ninova Elektrik Müdürlüğü ve İç Güvenlik binalarında kontrolün sağlandığını aktaran Yarallah, ayrıca dün yapılan operasyonlar kapsamında 193 DEAŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin Musul'un doğusunda DEAŞ'a karşı büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

Operasyonların ikinci aşamasının Dicle Nehri'nin doğusundaki mahallelerin tamamında denetimin sağlanmasıyla sona ereceğini söyleyen Resul, Irak güçlerinin nehrin doğusunda askeri operasyonlara devam ettiğini, batısında ise terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü dile getirdi.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor.

 

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