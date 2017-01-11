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DEAŞ saldırısında aynı aileden 11 kişi öldü

DEAŞ'ın Musul'da sivil yerleşim yerlerine katyuşa füzeleri ile düzenlediği saldırılarda aynı aileden 11 kişi öldü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 23:09:48 Güncelleme: 23:10:59 AA

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Musul kentinde sivil yerleşim yerlerine katyuşa füzeleri ile düzenlediği saldırılarda aynı aileden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak Terörle Mücadele Birimi Doktoru Cemal Halid, yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, sabah saatlerinde örgütün elinden kurtarılan Ed-Dubbat mahallesine 6 katyuşa füzesi ile saldırı düzenlediğini, füzelerden birinin isabet ettiği evde aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Halid, DEAŞ'ın, ordu güçlerini sivillerin hayatı ve güvenliğiyle meşgul etmek amacıyla sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Doktor Halid, Terörle Mücadele Birimine eşlik eden sağlık ekiplerinin, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda yaralanan sivillere sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Musul'un güneydoğu kesimindeki Sümer ve Demiz mahallelerinin yüzde 90'ının kontrol altına alındığı bildirildi.

Musul'un güneydoğusundaki operasyonlardan sorumlu saha komutanı Tuğgeneral Halil Talal el-Basri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun Sümer ve Demiz mahallelerinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını, mahallelerdeki örgüt mevzilerinin çoğunun temizlendiğini belirtti.

Basri, söz konusu mahallelerde sadece bazı küçük çaplı grupların kaldığını ifade etti.

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