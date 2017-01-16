Türk kargo uçağı Kazakistan'da düştü: 16 ölü

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu.



Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

REUTERS: 16 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansı, Türk kargo uçağının düştüğünü içinde bulunan 16 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KIRGIZ HAVACILIK OTORİTESİ: 4 ÖLÜ

Düşen Türk uçağı ile ilgili Kırgız Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada 2'si pilot 4 kişi öldü denildi.

Ayrıntılar gelecek...