Donald Trump ne zaman başkanlık görevine başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump, rakibi Hillary Clinton'dan daha fazla delege toplayarak ABD'nin 45'nci başkanı olmuştu. Peki Donald Trump ne zaman görevine başlayacak? Donald Trump ne zaman başkanlık koltuğuna oturacak? İşte detaylar...

DONALD TRUMP NE ZAMAN BAŞKANLIK GÖREVİNE BAŞLAYACAK?

Rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton'u seçimlerde yenerek ABD'nin 45. başkanı olan Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2017 Cuma günü başkanlık görevini "seçilmiş başkan" ünvanıyla Barack Obama'dan görevi ve Beyaz Saray'ı devralacak. Amerika ve dünya genelinde birçok vatandaş seçilmiş başkan Donald Trump'ın ne zaman başkan olacağını merak ediyordu. ABD yasalarına göre Trump'ın ABD'nin Başkanı olması için 20 Ocak tarihini beklemesi gerekiyor.

276 DELEGE KAZANMIŞTI

Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler, Senato'da 51 sandalye ve Temsilciler Meclisi'ni de 233 sandalye alarak çoğunluğu elde ettiler. Aynı zamanda başkanlık yarışında Donald Trump, 276 delege kazanarak rakibi Hillary Clinton'dan 58 delege daha fazla kazanarak ABD'nin 45. başkanı seçilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEBRİK İÇİN TRUMP'I ARAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini ilettiği Trump'a, üstleneceği görevde başarılar diledi.

Türkiye ve ABD'nin karşılıklı saygı, müşterek çıkarlar ve ortak değerler temelinde buluşan iki müttefik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin hep birlikte daha da güçlendirileceğine inandığını ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen telefon görüşmesinde Erdoğan ve Trump, ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yanı sıra başta terörle mücadele olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği hususunda kararlılıklarını da vurguladı.

ABD'DE TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

ABD'de, Cumhuriyetçi Parti adayı işadamı Donald Trump'ın yeni başkan seçilmesinin ardından, ülke protesto gösterileriyle sarsıldı. "Bizim başkanımız değil" sloganı ile sokakları dolduran onbinlerce kişi, Trump'ı protesto etti.



Washington DC, Oakland, Orlando, Los Angeles, Boston ve New York gibi kentlerde de gerçekleşen protesto gösterileri sırasında Seattle'da 5 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Üniversite yerleşkelerine de yayılan protesto gösterilerinde, bazı anayollar trafiğe kapatıldı. Trump karşıtı göstericiler Amerikan Bayrağı'nı yaktı.



New York'ta, Donald Trump'ın seçim ofisi olarak kullandığı ve ön cephesi kum yüklü kamyonlar, polis araçları ve çok sayıda polis tarafından çevrelenen Trump Tower önünde de yüzlerce kişi Trump'ın ABD Başkanı seçilmesini protesto etti.



Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalıklar ellerinde, "Benim başkanım değil" yazılı dövizler taşıdı. Ülkede yaşanan protesto gösterileri üniversitelerin yanı sıra liselere de yansıdı. Değişik kentlerdeki binlerce lise öğrencisi, Trump'ı protesto etmek için derslerini bırakıp okul dışına çıktı.

TRUMP'TAN PUTİN'E ÖVGÜ

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiçbir ABD'li diplomatı sınır dışı etmeme kararına övgü dolu sözlerle karşılık verdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum." ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.

Bu yaptırımlara karşılık Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini açıklamıştı.

Putin, yazılı açıklamasında, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.