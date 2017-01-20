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Rusya, Suriye'deki deniz üssünü genişletiyor

Rusya ve Suriye, Tartus şehrindeki Rus deniz üssünün genişletilmesini ve modernize edilmesini anlaşması imzaladı

20 Ocak 2017 Cuma, 19:20:07 Güncelleme: 19:22:07 AA

Rusya, Suriye ile Tartus üssünün genişletilmesi ve modernizde edilmesi anlaşması imzaladı.

Rusya'nın resmi evraklarının yayımladığı internet portalında yer alan anlaşma, Rusya'nın Suriye'nin Tartus şehrindeki deniz üssünün genişletilmesini ve modernize edilmesini öngörüyor.

Anlaşmaya göre, Rusya üste aynı anda 11 gemi bulundurabilecek ve koruma için gerekli personeli yerleştirebilecek. Üssün bulunduğu kıyının deniz ve hava güvenliğini Rusya sağlayacak.

Rusya söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak.

Ayrıca üste görevli Rus personel ve ailelerine diplomatlarınkine benzer bir dokunulmazlık tanınacak.

Rusya'nın Tartus'ta şu anda kullandığı üs, askeri gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor. Rusya ve Suriye daha önce Suriye'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören anlaşma imzalamıştı.

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