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Pakistan'da pazar yerine bombalı saldırı: 20 ölü!

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bir bölgesinde pazar yerine bombalı saldırı düzenlendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:30:27 Güncelleme: 11:59:29 AA

Pakistanın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesindeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 40ın üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Paraçinarda sebze-meyve pazarında bir çuvalın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 40ın üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.

Gafur, yaralılardan birçoğunun durumlarının ağır olduğunu, bölgedeki hastanede ekipman ve doktor sıkıntısı nedeniyle bazı hastaların askeri helikopterlerle Peşavere taşındığını bildirdi.

Askeri helikopterlerin destek verdiği ordu birliklerinin de saldırı sonrası yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, 2014 yılı haziran ayından bu yana çoğunluğu Kuzey Veziristan ve Kiber bölgesinde çıkan çatışmalarda ve düzenlenen operasyonlarda, terörist olduğundan şüphelenilen 4 bin 500 kişi öldü, 500ü aşkın asker hayatını kaybetti.

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