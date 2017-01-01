09 NİSAN 2017
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mısır
DÜNYA

Mısır'da art arda patlamalar! Ölü sayısı artıyor

Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisenin içinde patlama meydana geldiği bildirildi. 21 kişinin öldüğü patlamanın ardından iki patlama daha meydana geldi

09 Nisan 2017 Pazar, 11:10:48 Güncelleme: 16:43:05 HABERTURK.COM

Mısır'ın başkenti Kahire'nin 94 kilometre kuzeyinde, Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisenin içinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 21'e yükselirken, 50 kişi yaralandı. Bu saldırısının ardından polis merkezi yakınında ikinci bir patlama gelirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi. İskenderiye kentinde de bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. 

Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bayram gününde gerçekleştirilen patlamada, intihar saldırısı olasılığı üzerinde duruluyor. Mısırlı bakanlık görevlileri olay yerinde soruşturmayı sürdürüyor. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

PAPA'DAN KINAMA

Papa Franciscus, Mısır'da meydana gelen patlamayı kınadı. Papa, teröristlere, silah üreticilerine ve tacirlerine durmaları için çağrıda bulundu.

İKİNCİ KİLİSE SALDIRISI

İskenderiye kentinde de bir kilise önünde patlama oldu. 

Mısır Sağlık Bakanlığı, Tanta'daki kilisede meydana gelen patlamadan saatler sonra yaşanan ikinci kilise patlamasında 1 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu açıklandı. 

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadrosun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mısır'da iki kiliseye yönelik bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

AB BAKANI ÇELİK'TEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrindeki kilisede düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz Mısır halkıyla." ifadesini kullanıldı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 55 dakika önce
    en son mısırda kiliselere saldırılar sonrası büyük ortadoğu projesi start aldı şimdi ne başlayacak eş başkanlara sormak lazım
  • Misafir 3 saat önce
    Dünyanın çivisi çıktı...
  • Misafir 3 saat önce
    Papa hemen kınamış , siyonizmin Papa'sı silah satanlar geçen senin karşında oturuyorlardı , o zaman söyleseydin ya....
  • Misafir 3 saat önce
    Mısır'ı 2 Develete Bölme Çalışmaları Hızlanmış.
  • Misafir 4 saat önce
    Trump duymasın.
  • Misafir 4 saat önce
    Her ne kadar bu durumu tasvip etmesemde onların biz müslümanları anlamalarını sağlayacaktır belkide..
  • Misafir 5 saat önce
    allah sabır versin
  • Misafir 5 saat önce
    OBama ortadoğuda çok terör örgütü vede darbeci cemaat ordu kurdu.
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