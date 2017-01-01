18 NİSAN 2017
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Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen'in mitinginde protesto

Paris'te FN'in miting düzenlediği alanda partiyi protesto eden göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti

18 Nisan 2017 Salı, 00:38:28 Güncelleme: 00:41:16 İHA

Paris'te aşırı sağ parti FN'in lideri Le Pen'in miting düzenlediği Zenith'e yakın alanda Anti-FN protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Aşırı solcular ve anti-faşist grupların çağrısıyla toplanan çoğunluğu genç yüzlerce protestocu, Paris'in kuzeydoğusunda toplandı. Yerel saatle 19.30 sularında toplanan bazıları yüzleri kapalı protestocular, mitingin gerçekleştiği Zenith'e yakın Villette parkına ilerlemeye çalıştı fakat güvenlik güçleri tarafından engellendi. Eylemciler, "Herkes FN'den nefret ediyor", "Tüm polisler faşist", "Polis tecavüzcü ve katil" sloganları attı. Polise buldukları çöpleri atan göstericilere karşı polis biber gazı kullandı.

Mitinge telefonundaki uygulamayı ajan sanınca dalga konusu olan FN Milletvekili Gilbert Collard da katıldı. Collard'in geldiğini gören protestocular, ellerine geçenleri milletvekilline attı. Eylemcilerden birinin Milletvekili Collard'a bir molotof kokteyli attığı, ancak Collard'ın uzağına düştüğü öğrenildi. Collard, polis koruması altında miting alanına gitti.

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AŞIRI SAĞCI LE PEN MİTİNGİNDE PROTESTO