Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gidiyor

Fransa’da cumhurbaşkanlığı için yakın tarihin en gergin yarışlarından biri yaşanıyor. Paris’in Champs-Elysee bulvarında perşembe günü, 1 polisin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı saldırının gölgesinde gerçekleşecek seçime 11 aday katılsa da öne çıkması beklenen 4 isim gösteriliyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Paris’teki saldırının failinin sabıkalı ve yabancı olması nedeniyle, göçmenleri ülkede istemeyen aşırı sağcı Marine Le Pen’in yüzde 22 ila 24 arasında tahmini olarak oylarını artırması bekleniyor. Ama sürpriz bekleyen seçmenlerin de olduğu göz ardı edilmiyor. Seçimlerde, hem ülkenin hem de Avrupa’nın kaderinde etkili olacak kritik konular gündeme gelmişti. Fransa’nın kurucu üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden ayrılması, Euro bölgesinden çıkması, sınırlarını kapatması, göçmen alımına sınırlı izin, Müslüman haklarına sınırlandırma gibi birçok konu gündemdeydi. AB, Fransa’nın sandığından çıkacak sonuçla da vurucu bir darbe alabilir.

HOLLANDE’IN HEZİMETİ

Odaxa şirketinin yaptığı ilk kamuoyu yoklaması Macron’un 24.5 puanla önde, Le Pen’in ise ikinci olacağını gösteriyor. Yoklama, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon’un yüzde 19’larda olduğunu ortaya koyuyor. İlk turda yarışacak ve kamuoyu yoklamalarında ön plana çıkan ilk 4 adayın tamamı, mevcut sistemi yoğun şekilde eleştiriyor. Hollande liderliğindeki iktidardaki Sosyalist Parti’nin (SP) sosyal ve ekonomik politikalarda başarısız olduğu düşüncesi, partinin aday belirleme sürecine de doğrudan yansıdı. Kamuoyundaki popülaritesi son dönemlerde hızla düşen Hollande, partinin önseçiminde adaylığını koymayarak, ikinci dönem için aday olmayan ilk cumhurbaşkanı unvanını aldı.

İlk tur seçim için katılımın düşük olma olasılığı da var. Zira olası terör saldırısından dolayı sandık başına gitmeyecek seçmenlerin olacağı düşünülüyor.

TÜM GÖZLER BU DÖRTLÜDE

MARİNE LE PEN

Aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Partisi lideri Marine Le Pen, Fransa'nın AB'den ayrılığının (FREXIT) en büyük savunucularından. Göçmenlerin hepsinin istihbarat servisi tarafından izlenilmesi, çifte vatandaşlığın kaldırılması, camilerin kapatılması gibi aykırı çağrılarda bulunan 48 yaşındaki siyasetçi, yarışın en iddialı isimlerinden. Le Pen, hem Türkiye ile göçmen anlaşmasına hem de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı. 2012'den bu yana lider olan Le Pen'in ilk turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

EMMANUEL MACRON

Kendisini merkezde konumlandıran "En Marche" (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron, yarışın öne çıkan iki isminden birisi. Euro bölgesinde kalmayı savunan 39 yaşındaki liberal aday, terörle mücadele için savunma bütçesini artırmayı planlıyor. Macron, Türkiye ile imzalanan göç anlaşmasına karşı olduğunu söyledi. Macron, aynı zamanda Türkiye'deki referanduma da eleştiri getirmişti. Hakkında eşcinsel olduğu yönünde haberler yazılan Macron'un eşi, kendisinden 20 yaş büyük.

FRANÇOİS FİLLON

Merkez sağdan Cumhuriyetçi François Fillon'un adı eşi ve çocuklarını çalışanı gibi göstererek yolsuzluk yaptığı iddiasıyla skandala karıştı. Çekilmesi yönündeki çağrılara rağmen çekilmeyen Fillon, AB içinde kalmayı savunuyor. Fillon, göçmen kotasını da düşürmekten yana. Aynı zamanda eski başbakan olan 63 yaşındaki Fillon, 2004 yılında Türkiye'nin AB üyeliğinden yanan tavır almış ancak bu konuya yönelik son açıklamasında "İkiyüzlülüğe gerek yok, Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olamaz" demişti.

JEAN-LUC MELENCHON

Son dönem özellikle gençler arasında ilgi gören aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon, karizmatik kimliği ve antikapitalist yaklaşımlarıyla ilgi topluyor. Çevresel dönüşüme 100 milyar dolarlık bütçe ayırmak isteyen 65 yaşındaki aday, Türkiye konusunda ise en sert tutumlara sahip isim. Geçen yıl PKK'nın Fransa ve AB'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması yönünde çağrıda bulunan Melenchon, Türkiye'nin AB üyeliğine de sıcak bakmadığını belirtiyor.

İKİNCİ TUR SENARYOSU

Bugün gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunu geçecek muhtemel isimlerin muhtemel rakipleri