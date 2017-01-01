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Flaş iddia! Kim Jong-un'a 'biyokimyasal' suikast girişimi!

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'a ABD ve Güney Kore tarafından organize edilen bir suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:29:51 Güncelleme: 14:49:51 HABERTURK.COM

Yaklaşık 1 aydır, ABD ile gergin günler geçiren ve savaşın eşiğine kadar gelen Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong-un'a suikast girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Devlet ajansı KCNA'nın duyurduğu haberde, CIA ve Güney Kore istihbarat servisinin (IS) yaklaşık 15 gün önce yapılan askeri geçit töreni sırasında lider kadroyu hedef alan bir bombalı eylem girişiminde bulunduğu belirtildi.

Haberde saldırı için radyoaktif ve zehirli içeriğe sahip biyokimyasal bir maddenin kullanıldığı öne sürüldü.

KCNA'nın haberinde ayrıca, CIA ve IS'in bir Kuzey Kore vatandaşına para ve silah desteği sağladığı ancak suikast girişiminin açığa çıkarıldığı belirtildi.

 

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