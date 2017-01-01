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Fransız vekil, kürsüde konuşurken fenalaşıp öldü

Fransız vekil Corinne Erhel, cumhurbaşkanı adayı Macron'a destek toplantısında çıktığı kürsede konuşma yaptığı sırada fenalaşarak aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Erhel hayatını kaybetti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:54:40 Güncelleme: 09:59:18 AA

Fransa'da iktidardaki Sosyalist Partinin Cote d'Armor milletvekili Corinne Erhel (50), bağımsız cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'a destek toplantısında konuşurken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

France Bleu radyosunun haberine göre, Milletvekili Erhel, Macron'u desteklemek amacıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Erhel, dün akşam gerçekleştirilen salon programının son konuşmacısı olarak kürsüye davet edildi.

Konuşması sırasında fenalaşarak aniden yere yığılan milletvekilinin ilk müdahalesi olay yerinde bulunan iki doktor tarafından yapıldı.

Salonda 20 dakika kalp masajı uygulanan Erhel, daha sonra Saint-Brieuc Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamada ise Corinne Erhel'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erhel'in inançlı ve sorumluluk sahibi bir parlamenter olduğunu belirterek sevenlerine başsağlığı diledi.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Claude Bartolone de bir bildiri yayınlayarak, 2007'den bu yana milletvekili olan ve son olarak mali işler komisyonu üyeliğini yürüten Erhel'i saygıyla andığını belirtti. Bartolone, Erhel'in hayatını toplantı sırasında kaybettiğini de açıkladı.

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