ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çin
DÜNYA

Çin'deki bir kömür madeninde patlama

Çin'de bir kömür madeninde, gaz sızıntısının neden olduğu patlamada 18 kişi hayatını kaybetti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:02:18 Güncelleme: 07:04:33 AA

Çin’de bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin Youşien ilçesinde bulunan madende ilk bulgulara göre, gaz sızıntısının neden olduğu patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

Patlama esnasında 55 kişinin çalıştığı madende kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu ulaşılan 37 madenci, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazada sorumluluğu olduğundan şüphenilen kişileri gözaltına alan güvenlik birimleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Üzerinden otomobil geçen küçük çocuk mucize eseri kurtuldu
DÜNYA

Birazdan olacaklara inanamayacaksınız!
ABD'den Çin'e Kuzey Kore çağrısı
DÜNYA

ABD'den Çin'e Kuzey Kore çağrısı
Çin'den Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarına yanıt!
DÜNYA

Çin'den Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarına ...
ABD'den Avrupa'ya uyarı
DÜNYA

ABD'den Avrupa'ya uyarı
Çin'de tren ile platform arasına sıkışan adam hayatını kaybetti
DÜNYA

İki saat dayanabildi!
19 kişilik minibüse 74 çocuğu sığdırmaya çalıştı
DÜNYA

Minibüsü durduran polisler şoke oldu!
Fransa'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
DÜNYA

FRANSA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI ÜLKE TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Pakistan, Afgan güvenlik noktalarını vurdu
DÜNYA

PAKİSTAN, AFGAN GÜVENLİK NOKTALARINI VURDU
Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
DÜNYA

KUZEY KORE, BİR ABD VATANDAŞINI DAHA ALIKOYDU!
Macron'un konuşma yapacağı Louvre'da şüpheli çanta!
DÜNYA

MACRON'UN KONUŞMA YAPACAĞI LOUVRE'DA ŞÜPHELİ ÇANTA!
Yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'tan daha fazla yetkiye sahip
DÜNYA

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NIN ABD BAŞKANI'NDAN DAHA FAZLA YETKİSİ VAR!
Çin'deki bir kömür madeninde patlama
DÜNYA

ÇİN’DE MADEN KAZASI:18 ÖLÜ