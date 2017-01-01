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Fransız Alpleri'nde çığ faciası! 3 ölü

Fransız Alpleri'nde yer alan kayak merkezinde çığ faciası sonucu 3 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 15:56:18 Güncelleme: 16:28:57 HABERTURK.COM

Fransız Alpleri'nde yaşanan çığ faciasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Associated Press'in haberine göre Alpler'deki kayak merkezi Bonneval-sur-Arc'da yaşanan çıp faciasında hayatını kaybeden iki erkek ve bir kadının, deneyimli dağcılar olduğu kaydedildi.

AA'ya göre çığ altında hala 1 kişinin olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pireneler bölgesinde şimdiye kadar 14 çığ vakası yaşanmış ve toplam 7 kişi ölmüştü.

Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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