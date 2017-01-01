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Kenya'da korkunç kaza! 20 ölü

Kenya'da bir yolcu otobüsünün şoförünün önündeki aracı sollamaya çalışırken karşıdan gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi öldü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:54:41 Güncelleme: 15:02:04 AA

Kenya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nakuru eyaleti Emniyet Müdürü Hassan Barua, kazanın başkent Nairobi ile Nakuru kenti arasındaki otoyolda bir yolcu otobüsünün şoförünün önündeki aracı sollamaya çalışırken karşıdan gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kazada 20 kişinin hayatını kaydettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden Barua, otobüs şoförünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kazadan sağ kurtulan görgü tanıkları, otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını öne sürdü.

Kenyada geçen ay Nairobi-Mombasa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaşamını kaybetmişti.

Doğu Afrika ülkesi Kenyada trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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