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Manchester saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

İngiltere İçişleri Bakanı, Manchester saldırganı Salman Abadi'nin yalnız hareket etmediğini duyurdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:16:31 Güncelleme: 10:39:52 HABERTURK.COM

İngiltere İçişleri Bakanı, Manchester saldırganının yalnız hareket etmediğini açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren Salman Abadi'ye yardım eden kişilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar terör tehdidi seviyesinin 'kritik' durumda kalacağını belirten Bakan Ruud, ordudan yardım alınmaya da devam edileceğini duyurdu.

Ruud, ayrıca Salman Abadi'nin saldırı öncesinde İngiliz istihbarat birimlerince bilinen isimlerden biri olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı, Salman Abadi'nin daha önce Suriye'ye seyahat ettiğini duyurdu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    olağanüstü hal karşıtı aziz Türkler bu haberi okuyun.
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