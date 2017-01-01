50 çocuğu kurtaran Paula, Habertürk’e konuştu

İngiltere’nin Manchester kentinde Ariana Grande’nın konserinde DEAŞ’lı terörist Salman Abedi tarafından düzenlenen ve çoğu çocuk 22 kişinin can verdiği saldırı gecesi, Manchester Arena’nın yakınındaki bir otele katliamdan kaçan 50 çocuğu götürüp koruyan Paula Robinson (48), Gazete Habertürk’ten Nalan Koçak'a o geceyi anlattı.

Eşiyle evliliklerinin 13’üncü yıldönümünü kutlamak için dışarı çıkan ve gecenin sonunda evlerine dönmek için Victoria otobüs terminaline giden Paula, “Bir anda, terminalin yanındaki Arena’dan patlama sesi geldi. Hemen Arena’ya koştuk, eşimle panik halinde koşuşturan çocukları sakinleştirmeye çalıştık” dedi. Korumaya aldığı 50 çocuğun ailelerine sosyal medyadan “Çocuklarınız benimle, lütfen cep telefonumdan ulaşın” mesajı bırakan Paula’nın desteğiyle aileler çocuklarına kavuşurken, ülkesinde artık ona kimi “Melek” kimiyse “Paula Anne” diyor.

‘TEŞEKKÜRÜ HAK ETMİYORDUM BİLE’

Saldırının ardından Paula’ya telefonla ulaştık ancak sesi çok telaşlıydı. Hiç uyumadığını ve kendisini iyi hissetmediğini söyleyip telefonu kapattı. Daha sonra kendisi bizi aradı ve neler yaşadığını anlattı: “Çocukları otele götürdükten sonra ailelerden binlerce mesaj aldım. O gece bir aileyle konuşmuştum ama çocukları benim yanımda değildi. Maalesef sonradan öğrendim ki hayatını kaybetmiş. Fakat aile, acı çekerken bile beni unutmadı. Teşekkür etmek için mesaj attılar. Oysa teşekkürü hak etmiyordum bile...”

‘TÜRKİYE’DE TATİL YAPACAKTIM’

Paula saldırıdan beri evinden dışarı hiç çıkmamış, en büyük destekçisiyse eşi: “Eşim bütün gün kendimi iyi hissetmem için yanımda. 2 oğlum var, biraz tedirginler. O gece saldırıda bizim de ölmüş olabileceğimizi düşünmüşler. 4 kız kardeşim de bana destek oluyor, sevgi dolu bir aileyiz, şanslıyım. Ama aklım, benim kadar şanslı olmayan ve çocuklarını kaybeden ailelerde.”

Saldırı nedeniyle, Robinson Ailesi’nin psikolojisi kadar tatil planları da altüst olmuş. Paula aslında bu yıl tatilini Türkiye’de geçirmek istemiş ancak saldırı nedeniyle mümkün olmamış: “Bu hafta hiç işe gidemedim, çalışmayınca paramı alamadım. Kendimi toparlamak için bir süre daha işe gidemeyeceğim. Bu nedenle bu yıl tatil planım yok. Ancak torunlarım 3 Haziran’da Türkiye’de olacak.”

Türkiye’deki terör saldırılarının kendisini korkutmadığını da belirten Paula, toparlanır toparlanmaz Türkiye’ye geleceğini, “Pek çok kez ülkenize geldim. Arkadaşlarım ve güzel anılarım var. Kalbim Türkiye’yle. Çocuklarımızın geleceği için teröre karşı sevgide birleşmeliyiz. Başaracağız, eminim” sözleriyle ifade etti.

YENİ EVLİLİK YILDÖNÜMÜ TARİHİ

Paula ve eşi, evlilik yıldönümlerinde böyle bir facia yaşandığı için çok özel olan o günü artık saldırının tarihinde, yani 22 Mayıs’ta kutlamama kararı almış. Çift, yıldönümlerini kutlamak için yeni bir tarih seçecek.