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DÜNYA

Kuzey Kore, kıtalararası füze denemesini konserle kutladı

Geçtiğimiz hafta kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, bu denemeyi ülkenin lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir konserle kutladı

11 Temmuz 2017 Salı, 10:18:54 Güncelleme: 10:36:00 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaparak tüm dünyadan tepki toplayan Kuzey Kore, füze denemesi için bir kutlama yaptı.

Devlet televizyonu KRT, yayınladığı görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarının büyük bir konser salonunda 'füze başarısını' kutladıkları görülüyor. Kim Jong-un'un salona girmesiyle birlikte binlerce kişi Kuzey Kore liderini alkışlıyor.

Konser salonunda üst düzey hükümet yetkililerinin yanı sıra, askerler, teknisyenler ve ulusal güvenlik alanında çalışan işçiler ve öğrenciler de bulunuyor.

Kuzey Kore geçtiğimi 4 Temmuz'da, kıtalararası balistik füze denemesi yapmış daha sonra bu füzelerin ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletlerini vurabilecek kapasitede olduğu yorumları yapılmıştı. Pyonyang yönetimi füzelerin nükleer başlık taşıyabilecek kapasited olduğunu belirtmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 54 dakika önce
    Aslanım kim ya
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