ABD'nin Oregon kentinde ilginç bir olay yaşandı. Freni patlayan bir tırın kasasında bulunan 13 konteyner sümüklü yılan balığının otoyola dökülmesi sonucunda araçlar yolda mahsur kaldı.

Konteynerlerden birinin karşı şeritten gelen bir araca çarpması nedeniyle, dört aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza gece yaşanırken, yılan balıkları yaklaşık 12 saat yoldan temizlenemedi.

Oregon polisi yaptığı açıklamada, "Sümüklü yılan balıkları strese girdiği zaman, yolda kalan araçların fotoğraflarından da görülebileceği gibi sümük salgılamaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Otoyol, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizlendi.

— Depoe Bay Fire Dist. (@DepoeBayFire) July 13, 2017