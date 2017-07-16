ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara İdari Bölge Yüksek Mahkemesi, 21 kediyi öldürmekle suçlanan Robert Roy Farmer'a 16 yıl hapis cezası verdi.

CBS News'in haberine göre, kedilerin bazılarının evcil olduğu ve onları yemle kandırarak yanına çektiği belirtilen Farmar'a mahkeme, hayvanlara ağır şekilde zulmettiğine ve her birini ayrı ayrı suç sayılması uyarınca 16 yıl hapsine hükmetti.

Mahkeme hakimi Sharon A. Chatman tarafından karara bağlanan davada, Farmer'ın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilirken Farmer'ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasaklandı.

2015 yılının Eylül ayından itibaren San Jose'deki Kambriyen Parkı bölgesinde gizemli bir şekilde kaybolmayan başlayan kediler üzerine araştırma yapan yetkililer kedileri ölü halde bulmaya başlamıştı.

8 Ekim 2015'te San Jose'de arabasında uyurken tutuklanan Farmer, suçunu itiraf etmişti. San Jose polisi, seri katilin yakalandığında arabasında kahverengi kürklü bir eldiven, av bıçağı ve av tüfeği olduğunu açıklamıştı.

kedi katili

ABD kedi katili